Рева сравнил кредиты МВФ с терапией для наркомана

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Пятница, 25 мая 2018, 12:10

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что со временем Украина сможет обойтись без кредитов Международного валютного фонда.

Во время часа правительства в Верховной Раде депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил: "Когда вы прекратите быть наркоманами, когда вы слезете с наркоиглы Международного валютного фонда?".

"Вы сдираете с украинцев последнюю рубашку... Вы хотите, чтобы люди вас действительно на вилах вынесли, или вы, наконец, пересмотрите сотрудничество с "кровосисями" из МВФ и начнете работать на украинский народ?", – добавил нардеп.

Вице-премьер-министр Павел Розенко ответил: "В нашем взаимодействии с МВФ и другими международными организациями нет никакого места шантажу – это нормальный полноценный диалог. Правительство Украины не действует в рамках логики кого бы то ни было. Наша основная цель – повышение качества и уровня жизни украинцев".

Он отметил, что кредиты МВФ предоставляются Украине под самые маленькие проценты, которые сейчас может привлечь государство.

Андрей Рева добавил: "Из своего 20-летнего опыта работы в сфере социальной политики и наблюдая за тем, как нужно реабилитировать наркомана, скажу вам следующее: если вы сразу запретите им употреблять наркотики – наркоман может умереть".

"Для того, чтобы он слез с этой иглы, его нужно лечить и реабилитировать", – сказал он.

"Кто посадил Украину на эту иглу, вы знаете прекрасно. Они тоже находятся и в этом зале. А то, что мы сейчас делаем, это называется лечение и реабилитация. Когда это закончится, мы слезем с этой иглы", – заявил министр.

Алена Рощенко, УП
Темы: МВФ Кабинет министров Верховная Рада
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