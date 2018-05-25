Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кияни розділилися у ставленні до Кличка

П'ятниця, 25 травня 2018, 12:57

Мешканці столиці майже порівну поділилися у своєму ставленні до роботи міського голови Києва Віталія Кличка.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 55% опитаних висловили невдоволення діяльністю Кличка і 40% – мають протилежну думку.

 
скріншот із сайту Соціологічної групи "Рейтинг"

Зазначається, що роботою київської міськради задоволені 22%, а не задоволені – 63%.

 
скріншот із сайту Соціологічної групи "Рейтинг"

Також, згідно з результатами дослідження, половина мешканців Києва вважають, що справи у місті рухаються у неправильному напрямку, 33% – впевнені, що у правильному, 17% – не визначилися з оцінкою.

 
скріншот із сайту Соціологічної групи "Рейтинг"

Соціологи додають, що найбільше оптимістичних оцінок серед молоді до 35 років, більш заможних мешканців, найменше – серед старших та найбідніших респондентів.

Повідомляється, що опитування проводилося з 16 до 23 травня серед мешканців Києва у віці від 18 років і старші, методом особистого формалізованим інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкоопитуваннясоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: