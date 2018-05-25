Кияни розділилися у ставленні до Кличка

Мешканці столиці майже порівну поділилися у своєму ставленні до роботи міського голови Києва Віталія Кличка.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 55% опитаних висловили невдоволення діяльністю Кличка і 40% – мають протилежну думку.

скріншот із сайту Соціологічної групи "Рейтинг"

Зазначається, що роботою київської міськради задоволені 22%, а не задоволені – 63%.

скріншот із сайту Соціологічної групи "Рейтинг"

Також, згідно з результатами дослідження, половина мешканців Києва вважають, що справи у місті рухаються у неправильному напрямку, 33% – впевнені, що у правильному, 17% – не визначилися з оцінкою.

скріншот із сайту Соціологічної групи "Рейтинг"

Соціологи додають, що найбільше оптимістичних оцінок серед молоді до 35 років, більш заможних мешканців, найменше – серед старших та найбідніших респондентів.

Повідомляється, що опитування проводилося з 16 до 23 травня серед мешканців Києва у віці від 18 років і старші, методом особистого формалізованим інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.