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Киевляне разделились в отношении к Кличко

Пятница, 25 мая 2018, 12:57

Жители столицы почти поровну поделились в своем отношении к работе городского головы Киева Виталия Кличко.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, 55% опрошенных выразили недовольство дияльнистю Кличка и 40% - имеют противоположное мнение.

 
Скриншот из сайта социологической группы "Рейтинг"

Отмечается, что работой киевского горсовета довольны 22%, а не удовлетворены - 63%.

 
Скриншот из сайта социологической группы "Рейтинг"

Также, согласно результатам исследования, половина жителей Киева считают, что дела в городе движутся в неправильном направлении, 33% - уверены, что в правильном, 17% - не определились с оценкой.

 
Скриншот из сайта социологической группы "Рейтинг"

Социологи добавляют, что больше оптимистичных оценок среди молодежи до 35 лет, более состоятельных жителей, меньше всего - среди старших и самых бедных респондентов.

Сообщается, что опрос проводился с 16 по 23 мая среди жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше, методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкоопроссоциология
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