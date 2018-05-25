Экс-"беркутовцу" объявили подозрение за ущерба "Автомайдановцы"

Следователи Генеральной прокуратуры сообщили экс-работнику "Беркута" о подозрении в причинении ущерба учасникe "Автомайдана" в Киеве 19 января 2014 года.



Об этом сообщает ГПУ, не называя имени подозреваемого. .



Бывшему работнику ПМОП "Беркут" ГУ МВД во Львовской области сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции от 15.12.2013).



Речь идет о совершении умышленных действий, которые "причинили существенный вред ... и сопровождались насилием, незаконным применением специальных средств, совершенным группой лиц и причинением повреждения автомобиля, принадлежащего участнику ОО "ВО Автомайдан", чем нанесен имущественный ущерб на сумму более 80 тысяч гривен".



Указанное преступление совершено 19.01.2014 в Киеве на улице Богатырской во время пикетирования участниками "Автомайдана" колонны автомобилей подразделения "Беркут", которые направлялись в резиденцию "Межигорье" для усиления охраны, уточняет ГПУ.



Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, которое направлено в суд для рассмотрения.



Следствие по указанному и другим фактам преступного противодействия протестным акциям продолжается.