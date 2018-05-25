До України йде похолодання

До України найближчої доби почне переміщатися більш прохолодне повітря з північного сходу Європи, денна температура трохи знизиться.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у суботу, 26 травня суху погоду в більшості областей формуватиме поле високого тиску, лише крайній захід і південь опиняться в зоні впливу атмосферних фронтів.

Вночі на крайньому заході та в східних областях, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16° (у Чернігівській і Сумській областях 8-13°), на півдні 14-19°; вдень 19-25°, на Закарпатті 25-29°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

У неділю, 27 травня, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, в південній частині 11-16°; вдень в Україні 21-26°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 23-25°.

25 травня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 19-23°; у Дніпрі біля Києва 20°.