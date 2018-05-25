В Украину идет похолодание

В Украину в ближайшие сутки начнет перемещаться более прохладный воздух с северо-востока Европы, дневная температура немного снизится.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 26 мая, сухую погоду в большинстве областей будет формировать поле высокого давления, лишь крайний запад и юг окажутся в зоне влияния атмосферных фронтов.

Ночью на крайнем западе и в восточных областях, днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16° (в Черниговской и Сумской областях 8-13°), на юге 14-19°; днем 19-25°, на Закарпатье 25-29°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

В воскресенье, 27 мая, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, в южной части 11-16°; днем в Украине 21-26°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

25 мая в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 19-23°; в Днепре возле Киева 20°.