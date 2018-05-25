Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину идет похолодание

Пятница, 25 мая 2018, 14:04

В Украину в ближайшие сутки начнет перемещаться более прохладный воздух с северо-востока Европы, дневная температура немного снизится.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 26 мая, сухую погоду в большинстве областей будет формировать поле высокого давления, лишь крайний запад и юг окажутся в зоне влияния атмосферных фронтов.

Ночью на крайнем западе и в восточных областях, днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16° (в Черниговской и Сумской областях 8-13°), на юге 14-19°; днем 19-25°, на Закарпатье 25-29°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

 

В воскресенье, 27 мая, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, в южной части 11-16°; днем в Украине 21-26°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

 

25 мая в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 19-23°; в Днепре возле Киева 20°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: