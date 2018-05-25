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У ДМС заявили про проблеми з оформленням біометричних паспортів

П'ятниця, 25 травня 2018, 14:36

У Державній міграційній службі повідомили, що у системі оформлення біометричних паспортів стався збій.

Про це йдеться у заяві прес-служби відомства у Facebook.

"Тимчасові ускладнення із роботою системи оформлення біометричних документів. Через вихід з ладу мережевого обладнання, підрозділи, які оформлюють та видають біометричні документи, мають перебої зі зв‘язком із цетральною базою даних міграційної служби", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі інженери активно працюють над вирішенням проблеми.

У ДМС додали, що за прогнозами, робота системи буде відновлена впродовж дня,  25 травня.

Українська правда
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