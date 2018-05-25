В ГМС заявили о проблемах с оформлением биометрических паспортов

В Государственной миграционной службе сообщили, что в системе оформления биометрических паспортов произошел сбой.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в Facebook.

"Временные осложнения с работой системы оформления биометрических документов. Из-за выхода из строя сетевого оборудования, подразделения, которые оформляют и выдают биометрические документы, имеют перебои со связью с центральной базой данных миграционной службы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время инженеры активно работают над решением проблемы.

В ГМС добавили, что по прогнозам, работа системы будет возобновлена на протяжении дня, 25 мая.