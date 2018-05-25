НАЗК перевірить декларації Новинського й Гєллєра

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій двох народних депутатів від "Опозиційного блоку" Євгенія Гєллєра та Вадима Новинського.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання 25 травня, інформує офіційний сайт НАЗК.

Зазначається, що перевірка цих декларацій триватиме 60 календарних днів.

НАЗК перевірить декларацію Гєллєра за 2017 рік, а також декларації Новинського за 2015 рік (виправлена) та за 2016 рік.