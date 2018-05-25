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НАПК проверит декларации Новинского и Геллера

Пятница, 25 мая 2018, 15:12

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций двух народных депутатов от "Оппозиционного блока" Евгения Геллера и Вадима Новинского.

Соответствующее решение было принято на заседании 25 мая, информирует официальный сайт НАПК.

Отмечается, что проверка этих деклараций продлится 60 календарных дней.

НАПК проверит декларацию Геллера за 2017 года, а также декларации Новинского 2015 года (исправленная) и за 2016 год.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларацииОппозиционный блок
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