НАПК проверит декларации Новинского и Геллера

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций двух народных депутатов от "Оппозиционного блока" Евгения Геллера и Вадима Новинского.



Соответствующее решение было принято на заседании 25 мая, информирует официальный сайт НАПК.



Отмечается, что проверка этих деклараций продлится 60 календарных дней.



НАПК проверит декларацию Геллера за 2017 года, а также декларации Новинского 2015 года (исправленная) и за 2016 год.