НАПК проверит декларации Новинского и Геллера
Пятница, 25 мая 2018, 15:12
Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций двух народных депутатов от "Оппозиционного блока" Евгения Геллера и Вадима Новинского.
Соответствующее решение было принято на заседании 25 мая, информирует официальный сайт НАПК.
Отмечается, что проверка этих деклараций продлится 60 календарных дней.
НАПК проверит декларацию Геллера за 2017 года, а также декларации Новинского 2015 года (исправленная) и за 2016 год.
Украинская правда