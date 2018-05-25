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Суд щодо прокурора ГПУ, що давав хабар за посаду в НАБУ, знов не відбувся

П'ятниця, 25 травня 2018, 15:49

За півроку судового розгляду відбулося лише два засідання у справі щодо прокурора Генпрокуратури, який пропонував хабар у 10 тисяч доларів, щоб влаштуватися працювати на керівну посаду в Національне антикорупційне бюро.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Зазначається, що чергове засідання Голосіївського райсуду Києва було призначене на 24 травня, але так і не відбулося.

Повідомляється, що судді були зайняті в іншому процесі. На засіданні планувалось досліджувати докази.

У САП наголошують, що це вже друге судове засідання, яке не відбулося цього року.

"Попереднє судове засідання було проведено 27 березня 2018 року, а до цього призначене засідання 5 лютого 2018 року не відбулося знову з-за зайнятості суддів", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що до цього судове засідання було проведено ще в минулому році - 8 грудня 2017 року.

"Отже, можна зазначити, що за 6 місяців судового розгляду відбулося лише 2 засідання по суті в цьому провадженні", - заявили у САП.

Як повідомлялося, 17 лютого 2016 року прокурор Генпрокуратури пропонував хабар у розмірі 10 тисяч доларів членам Конкурсної комісії та працівникам Національного антикорупційного бюро за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування на посаду керівника/заступника керівника підрозділу детективів НАБУ.

Він був затриманий.

Повідомлялося, що НАБУ порушило та розслідує кримінальне провадження за ч.3 ст.369 КК.

Пізніше Солом’янський райсуд Києва взяв під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету прокурораа ГПУ, який пропонував хабар у сумі $10 тисяч членам конкурсної комісії НАБУ за посаду керівника підрозділу детективів.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураНАБУГенпрокуратурасудхабар
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