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Суд в отношении прокурора ГПУ, который давал взятку за должность в НАБУ, вновь не состоялся

Пятница, 25 мая 2018, 15:49

За полгода судебного разбирательства произошло лишь два заседания по делу в отношении прокурора Генпрокуратуры, который предлагал взятку в 10 тысяч долларов, чтобы устроиться работать на руководящую должность в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что очередное заседание Голосеевского райсуда Киева было назначено на 24 мая, но так и не состоялось.

Сообщается, что судьи были заняты в другом процессе. На заседании планировалось исследовать доказательства.

В САП отмечают, что это уже второе судебное заседание, которое не состоялось в этом году.

"Предварительное судебное заседание было проведено 27 марта 2018 года, а до этого было назначено заседание на 5 февраля,не оно также не состоялось из-за занятости судей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что до этого судебное заседание было проведено еще в прошлом году - 8 декабря 2017 года.

"Итак, можно отметить, что за 6 месяцев судебного разбирательства состоялось только 2 заседания по существу в этом производстве", - заявили в САП.

Как сообщалось, 17 февраля 2016 года прокурор Генпрокуратуры предлагал взятку в размере 10 тысяч долларов членам конкурсной комиссии и работникам Национального антикоррупционного бюро за положительное решение вопроса относительно трудоустройства на должность руководителя/заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ.

Он был задержан.

Сообщалось, что НАБУ возбудило и расследует уголовное производство по ч.3 ст.369 УК.

Позже Соломенский райсуд Киева взял под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета прокурораа ГПУ, который предлагал взятку в сумме $10 тысяч членам конкурсной комиссии НАБУ за должность руководителя подразделения детективов.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураНАБУГенпрокуратурасудвзятка
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