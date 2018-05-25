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Угорщина офіційно ініціює в НАТО перегляд всіх програм підтримки України

П'ятниця, 25 травня 2018, 15:51

Цей факт "Європейській правді" підтвердили у штаб-квартирі НАТО.

Документ, що має назву "Меморандум: Ініціатива створення нової політики НАТО щодо України" був схвалений на урочистому першому засіданні оновленого уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном, йдеться у статті ЄвроПравди за назвою "Нова атака Угорщини".

Розлогий документ був спрямований із Будапешта до керівництва Альянсу та до всіх держав-союзників. У ньому угорський уряд доводить, що "реформування України провалилося". "Українська держава ослабла до тієї міри, що тепер вона не здатна виконувати свої базові зобов’язання, в тому числі забезпечувати верховенство права та здійснювати ефективне економічне, соціальне та політичне управління", - йдеться у документі.

Уряд Орбана також наголошує, що Україна не досягла успіху "попри безпрецедентний рівень політичної підтримки та фінансової допомоги". Також у документі йдеться, що Україна "становить небезпеку для сусідів"

На цій підставі Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

"Щоби зберегти стабільність у регіоні на східному кордоні Альянсу, НАТО має адаптувати свою політику щодо України до цих нових обставин", - йдеться в документі.

При цьому звернення містить норму, яка нагадує шантаж. Будапешт готовий відмовиться від всіх своїх звинувачень, якщо Україна не буде застосовувати мовну норму освітнього закону для національних меншин кран-членів НАТО (в тому числі – угорської меншини на Закарпатті).

Про деталі угорського ультиматуму та про відповідь НАТО на нього читайте в статті "Нова атака Угорщини: Віктор Орбан ініціював перегляд відносин НАТО з Україною"

Українська правда

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Теми: УгорщинаУкраїнаНАТО
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