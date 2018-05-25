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Венгрия официально предлагает НАТО пересмотреть программы поддержки Украины

Пятница, 25 мая 2018, 15:51

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Этот факт подтвердили в штаб-квартире НАТО для "Европейской правды".

Документ, озаглавленный как "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" был одобрен на торжественном первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном, говорится в статье ЕвроПравды под названием "Новая атака Венгрии".

Объёмный документ был направлен из Будапешта к руководству Альянса и всех государств-союзников. В нем венгерское правительство доказывает, что "реформирование Украины провалилось". "Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь она не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", - говорится в документе.

Правительство Орбана также подчеркивает, что Украина не достигла успеха, "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей"

На этом основании Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО оказывает Украине. "Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах", - говорится в документе.

При этом обращение содержит норму, которая напоминает шантаж. Будапешт готов откажется от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму закона об образовании для национальных меньшинств государств-членов НАТО (в том числе – для венгерского меньшинства на Закарпатье).

О деталях венгерского ультиматума и об ответе НАТО на него читайте в статье "Новая атака Венгрии: Виктор Орбан инициировал пересмотр отношений НАТО с Украиной"

Украинская правда

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Темы: ВенгрияУкраинаНАТО
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