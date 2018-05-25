Джемілєв: Джерело в РФ підтвердило, що в Криму є ядерні боєголовки

Є підстави стверджувати про наявність кількох ядерних боєголовок на території Кримського півострова на об'єкті під посиленою охороною окупаційних військ.

Про це розповів в інтерв'ю "Укрінформу" лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"З приводу ядерного арсеналу. Ні наша розвідка, ні розвідка НАТО чітко не підтверджують його наявності в Криму. Вони говорять, що таке може бути, але доказів поки що немає. Проте, у нас є інформація з місця, а також від джерела з Москви про те, що у них там уже є ядерні боєголовки", – зазначив він.

За словами Джемілєва, з перших днів після окупації Криму влада в терміновому порядку "почала реставрувати ядерну базу", яка була залишена після підписання Будапештського меморандуму.

"Спочатку туди могли заїжджати вантажники, які возили матеріали, у тому числі, кримські татари. Але на якомусь етапі всіх цих робітників усунули і залучали людей, привезених з Росії", – розповів кримськотатарський лідер.

Зараз на об'єкті встановлено потрійне кільце посиленої охорони з відеоспостереженням.

"Люди ходять там з лічильниками Гейгера (детекторами радіоактивного випромінювання - ред.) і перевіряють радіоактивний фон. Це, так би мовити, непрямі підтвердження, що там є ядерна зброя", – наголосив він.

Крім того, додав Джемілєв, "джерело з Москви підтвердило, що там уже є шість ядерних боєголовок".

Він уточнив, що об'єкт розташований недалеко від Феодосії в гаю Кизилташ, де раніше було ядерне сховище.

За словами лідера кримськотатарського народу, в Росії Крим розглядають виключно як військову базу.

Джемілєв звернув увагу на інформацію з відкритих джерел з приводу наявності там військового контингенту РФ чисельністю від 60-ти до 80-ти тисяч.

"Але навіть якщо йдеться про 60 тисяч військових, то для такого маленького півострова площею 27 тисяч квадратних кілометрів це дуже велика кількість", – наголосив він.

Росія на початку 2014 року анексувала Крим, скориставшись зміною влади в Україні і посиливши свою військову присутність на півострові.

16 березня 2014 року в окупованому Криму було проведено незаконний "референдум" про від'єднання від України, і 18 березня Крим з ініціативи російського президента Путіна було незаконно "включено" до складу Російської Федерації.

Ані "референдум", ані "приєднання" Криму до Росії в світі не були визнані (за винятком декількох країн, залежних від Росії, наприклад Науру).

15 вересня 2015 року Верховна Рада України на пропозицію уряду встановила, що датою початку тимчасової окупації Криму є 20 лютого 2014 року.