Джемилев: Источник в РФ подтвердил, что в Крыму есть ядерные боеголовки

Есть основания утверждать о наличии нескольких ядерных боеголовок на территории Крымского полуострова – на объекте под усиленной охраной оккупационных войск.



Об этом рассказал в интервью "Укринформу" лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.



"По поводу ядерного арсенала. Ни наша разведка, ни разведка НАТО четко не подтверждают его наличия в Крыму. Они говорят, что такое может быть, но доказательств пока нет. Однако, у нас есть информация с места, а также от источника из Москвы о том, что у них там уже есть ядерные боеголовки", – отметил он.



По словам Джемилева, с первых дней после оккупации Крыма власти в срочном порядке "начали реставрировать ядерную базу", которая оставалась ​​после подписания Будапештского меморандума.



"Сначала туда могли заезжать грузчики, которые возили материалы, в том числе, крымские татары. Но на каком-то этапе всех этих рабочих устранили и привлекали людей, привезенных из России", – рассказал крымскотатарский лидер.



Сейчас на объекте установлено тройное кольцо усиленной охраны с видеонаблюдением.

"Люди ходят там со счетчиками Гейгера (детекторами радиоактивного излучения - ред.) и проверяют радиоактивный фон. Это, так сказать, косвенные подтверждения, что там есть ядерное оружие", – подчеркнул он.



Кроме того, добавил Джемилев, "источник из Москвы подтвердил, что там уже есть шесть ядерных боеголовок".



Он уточнил, что объект расположен недалеко от Феодосии в лесу Кизилташ, где раньше было ядерное хранилище.



По словам лидера крымскотатарского народа, в России Крым рассматривают исключительно как военную базу.



Джемилев обратил внимание на информацию из открытых источников по поводу наличия там военного контингента РФ численностью от 60-ти до 80-ти тысяч.



"Но даже если речь идет о 60 тысячах военных, то для такого маленького полуострова площадью 27 тысяч квадратных километров это очень большое количество", – подчеркнул он.

Россия в начале 2014 года аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине и усилив свое военное присутствие на полуострове.



16 марта 2014 года в оккупированном Крыму был проведен незаконный "референдум" об отделении от Украины, и 18 марта Крым по инициативе российского президента Путина был незаконно "включен" в состав Российской Федерации.



Ни "референдум", ни "присоединение" Крыма к России в мире не были признаны (за исключением нескольких стран, зависимых от России, например Науру).



15 сентября 2015 года Верховная Рада Украины по предложению правительства установила, что датой начала временной оккупации Крыма является 20 февраля 2014 года.