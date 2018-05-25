Туркменські правоохоронці шукають "порушників", які через дорожнечу туалетного паперу використовують газети із зображенням президента Гурбангули Бердимухамедова.

Про це повідомляє "Новая газета".

Зокрема, пише видання, у місті Гумдаг на заході Туркменістану з минулого тижня дільничні інспектори зобов'язані обходити туалети в приватних подвір'ях. Крім будинків повинні обходити звалища, щоб шукати забруднені шматки газет.

"Знайти їх нескладно: на кожній газеті написаний номер будинку передплатника. Тут штука яка: туалетний папір у Туркменістані коштовний, а на газети змушують підписуватися кожну сім'ю. І не потрапити - у всіх сенсах - на Бердимухамедова дуже складно: він реально на кожній обкладинці головної щоденної газети країни "Нейтральний Туркменістан", - розповідає автор статті.

За його словами, це не перше полювання на газети в туалетах Туркменістану. У березні в місті Горогли за газету в туалеті звільнили директора місцевої школи.

"Спецслужби періодично тепер приходять до будинків з несподіваними рейдами до жителів країни (офіційні органи сильно тужились, але так і не змогли дати коментар по темі) і шукають "порушників", - йдеться в матеріалі.

Автор каже, що якщо після першого разу людину зловлять з газетою знову – їй загрожує звільнення з роботи.

За інформацією видання, в Туркменістані зараз продовольча криза і практично немає готівки. Спостерігачі відзначають найсильніший дефіцит будь-яких товарів. Люди почали розпродавати побутову техніку, залишки худоби та прикраси, а в чергах на міжнародні перекази грошей гинуть люди: 15 травня видання "Хроніка Туркменістану" повідомило, що в місті Дашогуз на смерть задавили 50-річну жінку.