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НАТО не планує зупиняти підтримку України, попри ультиматум Угорщини

П'ятниця, 25 травня 2018, 16:46

У штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу, попри ініціативу угорського уряду, не мають наміру переглядати підходи у співпраці з Україною.

Про це йдеться у коментарі НАТО, що наводиться у статті "Нова атака Угорщини".

В Альянсі підтверджують, що отримали офіційне звернення Угорщини про перегляд політики Альянсу щодо України. "НАТО надає Україні потужну політичну та практичну підтримку, і немає планів щодо зміни цієї ситуації", - заявив представник Альянсу, відповідаючи на запит ЄП щодо угорської ініціативи.

Як повідомлялося, угорський уряд надіслав офіційне звернення в усі столиці держав-членів Альянсу. У цьому документі Будапешт доводить, що "реформування України провалилося... попри безпрецедентний рівень політичної підтримки та фінансової допомоги".

В Брюсселі натомість зазначили, що бачать прогрес реформ саме в тих сферах, які Будапешт у своєму зверненні поставив під сумнів.

"У останні років Україна здійснила суттєві реформи в секторі безпеки та оборони, а також у таких сферах, як охорона здоров'я, освіта та благополуччя населення. Важливо, щоб Україна продовжувала просуватися шляхом реформ", - наголосили в Альянсі.

В НАТО не стали коментувати зміст угорського звернення, яке містить ультимативну вимогу на адресу України.

Про деталі угорського ультиматуму читайте в статті "Нова атака Угорщини: Віктор Орбан ініціював перегляд відносин НАТО з Україною".

Європейська правда

Теми: НАТОУгорщина
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