НАТО не планирует останавливать поддержку Украины, несмотря на ультиматум Венгрии

В штаб-квартире Североатлантического альянса, несмотря на инициативу венгерского правительства, не намерены пересматривать подходы к сотрудничеству с Украиной.

Об этом говорится в комментарии НАТО, который приводится в статье "Новая атака Венгрии".

В Альянсе подтверждают, что получили официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины. "НАТО предоставляет Украине мощную политическую и практическую поддержку, и нет планов по изменению этой ситуации", - заявил представитель Альянса, отвечая на запрос ЕП по поводу венгерской инициативы.

Как сообщалось, венгерское правительство направило официальное обращение во все столицы государств-членов. В этом документе Будапешт доказывает, что "реформирование Украины провалилось... несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи".

В Брюсселе отметили, что видят прогресс реформ именно в тех сферах, которые Будапешт в своем обращении поставил под сомнение.

"В последние лет Украина провела существенные реформы в секторе безопасности и обороны, а также в таких сферах, как здравоохранение, образование и благополучие населения. Важно, чтобы Украина продолжала двигаться по пути реформ", - отметили в Альянсе.

В НАТО не стали комментировать содержание венгерского обращения, содержащего ультимативное требование в адрес Украины.

О деталях венгерского ультиматума читайте в статье "Новая атака Венгрии: Виктор Орбан инициировал пересмотр отношений НАТО с Украиной".