Окупанти таємно переселили до Криму вже мільйон росіян – Джемілєв

Росія крадькома переселила до окупованого нею Криму вже близько мільйона своїх громадян.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив народний депутат і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

За його словами, масове заселення владою РФ українського Криму - ніщо інше, як примусова зміна демографії півострова, що прирівнюється до воєнних злочинів.

"Примусова зміна демографічного складу на окупованій території, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, належить до розряду воєнних злочинів. Тому дані, скільки вони (окупаційна влада - ред.) завезли, ретельно приховуються", - сказав Джемілєв.

Посилаючись на свідчення самих жителів Криму, які залишилися на півострові після 2014 року, він зазначив, що зараз йдеться приблизно про переселення від 850 тис. до мільйона осіб.

"Росія зараз повторює приблизно ту ж стратегію, яка застосовувалася за часів першої окупації, при Катерині ІІ. Тоді не було можливості депортувати людей, не було залізниці, вагонів. Вони просто створювали нестерпні умови для життя людей, змушуючи їх мігрувати, і в результаті кримські татари за короткий час стали національною меншиною", - наголосив Джемілєв.

Крім того, за його словами, російська ФСБ проводить цілий комплекс заходів по виживанню кримських татар з рідної землі.

"Не так давно ми перехопили один секретний лист ФСБ на ім'я так званого голови Республіки Крим Аксьонова. Там йдеться про трирічний план ФСБ щодо кримських татар, щоб їх схилити до співпраці з окупаційною владою", - зазначив уповноважений президента.

Він уточнив, що в документі були вказані плани таких дій. Серед них - масові обшуки під виглядом пошуку злочинців, фільтрації, арешти, активізація діяльності радикально налаштованих проти кримських татар патріотичних російських організацій.

"Тобто, по суті, нацьковування російських фашистів на кримських татар, розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - наголосив лідер кримськотатарського народу.

Як повідомлялося, у Міністерстві закордонних справ вважають, що так зване етапування кримських татар до Росії є нічим іншим як "гібридною депортацією" корінного населення півострову.