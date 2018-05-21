МЗС: Росія веде "гібридну депортацію" кримських татар

У Міністерстві закордонних справ назвали "гібридною депортацією" репресії проти кримськотатарського населення в окупованому Росією Криму.

Про це сказала речниця МЗС Мар'яна Беца на прес-конференції в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це продовження незаконної практики РФ репресій проти кримськотатарського населення і, звичайно, це така "гібридна депортація". Спочатку незаконні обшуки, арешти, потім їх (кримських татар - ред.) незаконно переводять до РФ", - заявила вона.

Беца підкреслила, що Україна засуджує такі незаконні дії.

"Росія робить все, щоб витіснити і етнічних українців, і кримських татар з Кримського півострова, і будь-якого хто не згоден з незаконною окупацією", - додала прес-секретар.

Як повідомлялося, 21 травня двох жителів Бахчисарайського району анексованого Криму затримали за підозрою в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".