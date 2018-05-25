У Миколаєві загорілося міське сміттєзвалище
П'ятниця, 25 травня 2018, 18:48
На головному міському сміттєзвалищі у Миколаєві біля села Велика Корениха спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє ДСНС.
Вогонь поширився на площу в 900 м. кв.
"На місці працюють відділення 1, 2 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Задіяно техніку місцевих підприємств та служби автомобільних доріг", - розповіли в ДСНС.
Всього задіяно 7 одиниць техніки та близько 20 чоловік особового складу.
Від ДСНС - 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.
Українська правда