У Миколаєві загорілося міське сміттєзвалище

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П'ятниця, 25 травня 2018, 18:48

На головному міському сміттєзвалищі у Миколаєві біля села Велика Корениха спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє ДСНС.

Вогонь поширився на площу в 900 м. кв.

"На місці працюють відділення 1, 2 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Задіяно техніку місцевих підприємств та служби автомобільних доріг", - розповіли в ДСНС.

Всього задіяно 7 одиниць техніки та близько 20 чоловік особового складу.

Від ДСНС - 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

 
дснс
 
дснс
 
 

Українська правда
Теми: Миколаїв пожежа
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