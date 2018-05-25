В Николаеве загорелась городская свалка
Пятница, 25 мая 2018, 18:48
На главной городской свалке в Николаеве возле села Большая Корениха вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает ГСЧС.
Огонь распространился на площадь в 900 м. кв.
"На месте работают отделения 1, 2 и 19 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Задействовано технику местных предприятий и службы автомобильных дорог", - рассказали в ГСЧС.
Всего задействовано 7 единиц техники и около 20 человек личного состава.
От ГСЧС - 4 единицы техники и 15 человек личного состава.
Украинская правда