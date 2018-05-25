У центрі Києва запустили безкоштовний Wi-Fi

У центральній частині Києва та наземному пасажирському транспорті столиці до Дня міста відкрили безкоштовний доступ до мережі Wi-Fi.

Про це повідомляє у Facebook директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Юрій Назаров.

"До Дня Києва Кличко - мер, його команда Kyiv Smart City та комунальне підприємство "Київпастранс" зробили подарунок місту", - пише він.

За словами Назарова, безкоштовним доступом до інтернету облаштована центральна частина столиці та її основні туристичні маршрути:

- парк імені Тараса Шевченка;

- кілька станцій метро - "Золоті Ворота", "Палац Спорту", "Майдан Незалежності" та "Палац "Україна";

- площі Михайлівська, Софійська, Контрактова та Поштова;

- НСК "Олімпійський" та район Фунікулеру.

Також, як повідомляє чиновник, приєднатися до мережі можна в будь-якому наземному пасажирському транспорті Києва – у тролейбусах, трамваях та автобусах.