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В центре Киева запустили бесплатный Wi-Fi

Пятница, 25 мая 2018, 18:51

В центральной части Киева и наземном пассажирском транспорте столицы ко Дню города открыли бесплатный доступ к сети Wi-Fi.

Об этом сообщает в Facebook директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

"Ко Дню Киева Кличко - мэр, его команда Kyiv Smart City и коммунальное предприятие" Киевпастранс "сделали подарок городу", - пишет он.

По словам Назарова, бесплатным доступом к интернету оборудована центральная часть столицы и ее основные туристические маршруты:

- парк имени Тараса Шевченко;

- несколько станций метро - "Золотые Ворота", "Дворец Спорта", "Майдан Незалежности" и "Дворец "Украина";

- площади Михайловская, Софийская, Контрактовая и Почтовая;

- НСК "Олимпийский" и район Фуникулера.

Также, как сообщает чиновник, подсоединиться к сети можно в любом наземном пассажирском транспорте Киева - в троллейбусах, трамваях и автобусах.

 
 

Украинская правда

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Темы: Киевинтернет
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