В центре Киева запустили бесплатный Wi-Fi

275 просмотров
Пятница, 25 мая 2018, 18:51

В центральной части Киева и наземном пассажирском транспорте столицы ко Дню города открыли бесплатный доступ к сети Wi-Fi.

Об этом сообщает в Facebook директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

"Ко Дню Киева Кличко - мэр, его команда Kyiv Smart City и коммунальное предприятие" Киевпастранс "сделали подарок городу", - пишет он.

По словам Назарова, бесплатным доступом к интернету оборудована центральная часть столицы и ее основные туристические маршруты:

- парк имени Тараса Шевченко;

- несколько станций метро - "Золотые Ворота", "Дворец Спорта", "Майдан Незалежности" и "Дворец "Украина";

- площади Михайловская, Софийская, Контрактовая и Почтовая;

- НСК "Олимпийский" и район Фуникулера.

Также, как сообщает чиновник, подсоединиться к сети можно в любом наземном пассажирском транспорте Киева - в троллейбусах, трамваях и автобусах.

 
 

Украинская правда
Темы: Киев интернет
powered by lun.ua
По теме
Коханивского отпустили под залог для поездки в пансионат 25 мая 2018, 18:10
"Мера"-самозванца из Коцюбинского поймали на взятке 25 мая 2018, 16:54
Скандальная реклама "Газпрома" в Киеве: УЕФА говорит, что все законно 25 мая 2018, 14:51
Все новости
Главные новости
Оккупанты тайно переселили в Крым уже миллион россиян – Джемилев
Судья, не посадивший Крысина, подал в отставку
Группа нардепов требуют у КС отменить назначение Денисовой
Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70%
Все новости
исследование

Почему малышам нужно давать коровье молоко и куриные яйца

Опыт

Как украинская писательница Анна Багряна живет в Болгарии