Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова сільради на Київщині вимагав хабар у 90 тис. доларів – НАБУ

П'ятниця, 25 травня 2018, 19:15
Голова сільради на Київщині вимагав хабар у 90 тис. доларів – НАБУ

Голова однієї з сільських рад Києво-Святошинського району Київської області разом із спільником вимагали хабар у 90 тисяч доларів.

Про це повідомляє НАБУ.

"25 травня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові однієї з сільських рад Києво-Святошинського району Київської області про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України ("Отримання неправомірної вигоди")", - йдеться у повідомленні.

Цього ж дня детективи НАБУ повідомили і спільнику про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.

"За даними слідства, згаданий посадовець за попередньою змовою з пособником  (фізичною особою) вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 90 тис. дол. від іншої фізичної особи. Неправомірна вигода отримана за затвердження детального плану території садибної житлової забудови орієнтовною площею 90  га у Київській області та вчинення дій задля підписання відповідного рішення сільради", - розповіли в НАБУ.

24 травня детективи НАБУ провели обшук, під час якого виявили та вилучили 90 тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з травня 2018 року.

 
 
 

Українська правда
Теми: Київська областьНАБУхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київська область
На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі "Шахеди" – КМВА
У столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, на Київщині працювала ППО
Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: