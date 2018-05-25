Голова сільради на Київщині вимагав хабар у 90 тис. доларів – НАБУ

Голова однієї з сільських рад Києво-Святошинського району Київської області разом із спільником вимагали хабар у 90 тисяч доларів.

Про це повідомляє НАБУ.

"25 травня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові однієї з сільських рад Києво-Святошинського району Київської області про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України ("Отримання неправомірної вигоди")", - йдеться у повідомленні.

Цього ж дня детективи НАБУ повідомили і спільнику про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.

"За даними слідства, згаданий посадовець за попередньою змовою з пособником (фізичною особою) вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 90 тис. дол. від іншої фізичної особи. Неправомірна вигода отримана за затвердження детального плану території садибної житлової забудови орієнтовною площею 90 га у Київській області та вчинення дій задля підписання відповідного рішення сільради", - розповіли в НАБУ.

24 травня детективи НАБУ провели обшук, під час якого виявили та вилучили 90 тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з травня 2018 року.