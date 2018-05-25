Председатель сельсовета на Киевщине требовал взятку в 90 тыс. долларов - НАБУ

Председатель одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области вместе с сообщником требовали взятку в 90 тысяч долларов.

Об этом сообщает НАБУ.

"25 мая 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили голове одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ("Получение неправомерной выгоды")", - говорится в сообщении.

В этот же день детективы НАБУ сообщили и сообщнику о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

"По данным следствия, упомянутый чиновник по предварительному сговору с пособником (физическим лицом) требовал и получил неправомерную выгоду в размере 90 тыс. долл. от другого физического лица. Неправомерая выгода получена за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки ориентировочной площадью 90 га в Киевской области и совершение действий для подписания соответствующего решения сельсовета", - рассказали в НАБУ.

24 мая детективы НАБУ провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли 90 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2018 года.