У ЄС відреагували на голодування Сенцова та Балуха
У Європейському Союзі очікують дотримання міжнародних прав людини в окупованому Криму та негайного звільнення усіх незаконно затриманих українських громадян в Росії та на півострові.
Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич, яка стосується незаконного утримування під вартою Росією українських в’язнів.
"14 травня 2018 року режисер Олег Сенцов, депортований до східного Сибіру, почав голодування після чотирьох років тюремного ув'язнення. Ще один незаконно затриманий громадянин України Володимир Балух також провів два місяці голодування", - нагадує Косьянчич.
Речниця зазначає, що Сенцов та Балух виступали проти незаконної анексії Кримського півострова і були засуджені судами, юрисдикції яких ЄС не визнає, з порушенням міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя.
Речниця також згадує про затримання 21 травня кримських активістів Сервера Мустафаєва та Едема Смаілова.
"Європейський Союз очікує дотримання міжнародних стандартів в області прав людини на півострові та звільнення без зволікання всіх незаконно затриманих громадяни України в Росії і на Кримському півострові", - йдеться у заяві.