У ЄС відреагували на голодування Сенцова та Балуха

У Європейському Союзі очікують дотримання міжнародних прав людини в окупованому Криму та негайного звільнення усіх незаконно затриманих українських громадян в Росії та на півострові.

Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич, яка стосується незаконного утримування під вартою Росією українських в’язнів.

"14 травня 2018 року режисер Олег Сенцов, депортований до східного Сибіру, ​​почав голодування після чотирьох років тюремного ув'язнення. Ще один незаконно затриманий громадянин України Володимир Балух також провів два місяці голодування", - нагадує Косьянчич.

Речниця зазначає, що Сенцов та Балух виступали проти незаконної анексії Кримського півострова і були засуджені судами, юрисдикції яких ЄС не визнає, з порушенням міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя.

Речниця також згадує про затримання 21 травня кримських активістів Сервера Мустафаєва та Едема Смаілова.

"Європейський Союз очікує дотримання міжнародних стандартів в області прав людини на півострові та звільнення без зволікання всіх незаконно затриманих громадяни України в Росії і на Кримському півострові", - йдеться у заяві.

Європейська правда