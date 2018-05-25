Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС відреагували на голодування Сенцова та Балуха

П'ятниця, 25 травня 2018, 20:11
У ЄС відреагували на голодування Сенцова та Балуха

У Європейському Союзі очікують дотримання міжнародних прав людини в окупованому Криму та негайного звільнення усіх незаконно затриманих українських громадян в Росії та на півострові.

Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич, яка стосується незаконного утримування під вартою Росією українських в’язнів.

"14 травня 2018 року режисер Олег Сенцов, депортований до східного Сибіру, ​​почав голодування після чотирьох років тюремного ув'язнення. Ще один незаконно затриманий громадянин України Володимир Балух також провів два місяці голодування", - нагадує Косьянчич.

Речниця зазначає, що Сенцов та Балух виступали проти незаконної анексії Кримського півострова і були засуджені судами, юрисдикції яких ЄС не визнає, з порушенням міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя.

Речниця також згадує про затримання 21 травня кримських активістів Сервера Мустафаєва та Едема Смаілова.

"Європейський Союз очікує дотримання міжнародних стандартів в області прав людини на півострові та звільнення без зволікання всіх незаконно затриманих громадяни України в Росії і на Кримському півострові", - йдеться у заяві.

Європейська правда

Теми: ЄССенцовполітв'язніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЄС
Суд ЄС скасував санкції проти Пшонки та його сина
В Єврокомісії пропонують компенсувати експорт зерна з України по суходолу
Кулеба назвав неприйнятним блокування зерна з України в ЄС: Це грає на руку Путіну
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: