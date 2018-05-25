В ЕС отреагировали на голодовку Сенцова и Балуха

В Европейском Союзе ожидают соблюдения международных прав человека в оккупированном Крыму и немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинских граждан в России и на полуострове.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, которое касается незаконного содержания под стражей Россией украинских заключенных.

"14 мая 2018 года режиссер Олег Сенцов, депортированный в Восточную Сибирь, начал голодовку после четырех лет тюремного заключения. Еще один незаконно задержанный гражданин Украины Владимир Балух также провел два месяца голодовки", - напоминает Косьянчич.

Представительница отмечает, что Сенцов и Балух выступали против незаконной аннексии Крымского полуострова и были осуждены судами, юрисдикции которых ЕС не признает, с нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия.

Она также вспоминает о задержании 21 мая крымских активистов Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.

"Европейский Союз ожидает соблюдения международных стандартов в области прав человека на полуострове и освобождения без промедления всех незаконно задержанных граждан Украины в России и на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

Европейская правда