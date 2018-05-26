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РФ визнала висновки МОК стосовно допінгових маніпуляцій

Субота, 26 травня 2018, 01:06

У листі на адресу WADA російські чиновники визнали відповідальність за допінгові порушення.

Про це повідомила французька спортивна газета L'Equipe, пише DW.com

У листі на адресу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Росія вперше заявила про відповідальність за систематичні допінгові порушення.

"Серйозна криза, що вразила російський спорт, обумовлена неприйнятними маніпуляціями з антидопінговою системою, які були розкриті керівництвом WADA і Міжнародним Олімпійським комітетом", - йдеться в листі, який в п'ятницю, 25 травня.

"Від імені організацій, які ми представляємо, ми щиро шкодуємо про маніпуляції і практики, які мали місце в Росії", - також зазначається в листі, який підписали міністр спорту РФ Павло Колобков, глава Національного олімпійського комітету РФ Олександр Жуков і президент Паралімпійського комітету Росії Володимир Лукін .

"Ми б хотіли запевнити вас, що всі організації, яких це стосується, вжили необхідних заходів для дотримання антидопінгових правил. Важливі реформи тривають, і ми з упевненістю заявляємо, що вони зроблять антидопінгову боротьбу в нашій країні ефективнішою", - йдеться в листі.

У ньому також підкреслюється, що Росія отримала уроки з допінгового скандалу, який в 2016 році розвернувся після звіту незалежного експерта WADA Річарда Макларена.

Тим часом російський міністр спорту Павло Колобков стверджує, що в листі, направленому WADA, визнаються не висновки доповіді Макларена, а рішення МОК про допінгових маніпуляціях від 5 грудня 2017 року, яке базувалося на доповіді Самуеля Шмідта.

"З доповіддю Макларена ми не згодні, оскільки в ній є бездоказові висновки. Ці висновки можуть бути доведені тільки в суді, після ретельного розслідування, мають бути представлені незаперечні докази", - наводить слова Колобкова ТАСС.

Визнання Росією відповідальності за допінгові порушення - одне з важливих умов Всесвітнього антидопінгового агентства, яке в листопаді 2015 року тимчасово виключило Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) зі своїх лав.

Від відновлення роботи РУСАДА залежить повноцінне повернення РФ у світовій спорт.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортРосія
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