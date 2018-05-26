РФ признала выводы МОК о допинговых манипуляциях

В письме в адрес WADA российские чиновники признали ответственность за допинговые нарушения.

Об этом сообщила французская спортивная газета L'Equipe, пишет DW.com

В письме в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия впервые заявила об ответственности за систематические допинговые нарушения.

"Серьезный кризис, поразивший российский спорт, обусловлен неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, которые были раскрыты руководством WADA и Международным Олимпийским комитетом", - говорится в письме, которое в пятницу, 25 мая.

"От имени организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем об имевших место в России манипуляциях и практиках", - также указывается в письме, которое подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Национального олимпийского комитета РФ Александр Жуков и президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

"Мы бы хотели заверить вас, что все затронутые организации предприняли необходимые меры для соблюдения антидопинговых правил. Важные реформы продолжаются, и мы с уверенностью заявляем, что они сделают антидопинговую борьбу в нашей стране эффективнее", - говорится в письме.

В нем также подчеркивается, что Россия извлекла уроки из допингового скандала, который в 2016 году развернулся после отчета независимого эксперта WADA Ричарда Макларена.

Между тем российский министр спорта Павел Колобков утверждает, что в письме, направленном WADA, признаются не выводы доклада Макларена, а решение МОК о допинговых манипуляциях от 5 декабря 2017 года, которое базировалось на докладе Самуэля Шмидта.

"С докладом Макларена мы не согласны, поскольку в нем есть бездоказательные выводы. Эти выводы могут быть доказаны только в суде, после тщательного расследования, должны быть представлены неопровержимые доказательства", - приводит слова Колобкова ТАСС.

Признание Россией ответственности за допинговые нарушения - одно из важных условий Всемирного антидопингового агентства, которое в ноябре 2015 года временно исключило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из своих рядов.

От возобновления работы РУСАДА зависит полноценное возвращение РФ в мировой спорт.