NYT розповіла подробиці розгрому ПВК Вагнера в Сирії

Бій в сирійській провінції Дейр-ез-Зор, що відбувся 7 лютого цього року, тривав 4 години, було знищено від 200 до 300 солдатів урядових сил і бойовиків ПВК Вагнера.

Про подробиці бою повідомляє газета The New York Times.

Видання відзначає, що в той день о 15:00 військові зафіксували просування проурядових сил до позицій курдів і сирійських повстанців неподалік від нафтопереробного заводу Коноко. Там же в цей час знаходилося близько 30 американських піхотинців.

До вечора на підступах до заводу зібралося понад 500 бійців і 27 транспортних засобів, в тому числі танків і бронетранспортерів.

О 20:30 на відстань близько 1,5 кілометра до заводу, готуючись до атаки, наблизилося три танка Т-72 російського виробництва, озброєні 125-мм гарматами. В цей час в американському центрі повітряних операцій на базі в Катарі винищувачі були готові піднятися по тривозі.

Атака почалася приблизно о 22:30. Позиції курдів і сирійських повстанців були атаковані одночасно вогнем з танків, артилерії і мінометів.

Протягом 15 хвилин американські військові зв'язалися зі своїми російськими колегами і закликали їх припинити напад. Коли цього не сталося, американські сили здійснили попереджувальні постріли по групі вантажівок і гармат, але сили противника продовжили наступ.

Протягом наступних трьох годин, за словами чиновників, американські бойові літаки, в тому числі безпілотники, винищувачі F-22 і F-15E, бомбардувальники B-52, бойові вертольоти AC-130 і вертольоти AH-64 Apache завдали десятки ударів, знищуючи війська, танки та інші транспортні засоби. З землі удари наносила ракетна артилерія.

О 1 годині ночі, коли артилерійський вогонь скоротився, команда з ще 16 американських морських піхотинців і зелених беретів змогла наблизитися до заводу. Таким чином на атакованій силами Асада і російськими найманцями позиції знаходилося близько 40 американських солдатів.

На той час деякі з літаків повернулися на базу. Бій тривав з допомогою кулеметів і ПТРК Javelin.

Через годину противник почав відступати і американські війська припинили стрілянину. Команда з 40 американських солдат не постраждала, поранення отримав один сирійський повстанець.

Точне число втрат військ Асада і російських найманців залишається невідомим.

Спочатку російська сторона підтверджувала загибель тільки чотирьох громадян Росії - але, можливо, таких ще десятки, оскільки сирійська сторона заявила про загибель близько 100 сирійських солдатів.

При цьому згідно з документами, отриманими The New York Times, в тому бою загинуло від 200 до 300 бійців "пропрезидентських сил".

Чиновники в американській розвідці стверджують, що завданням ПВК Вагнера в Сирії є від імені уряду Асада захопити й утримати нафтові і газові родовища. За їхніми даними, в якості оплати найманці отримують частку виробничих надходжень від цих родовищ.

Найманці вільно координують дії з російськими військовими в Сирії. Крім того лідери ПВК Вагнера отримували нагороди в Кремлі, а її бойовики навчаються на базі Міністерства оборони Росії.

Російські сили в Сирії стверджують, що вони не брали участі в битві 7 лютого.