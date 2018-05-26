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NYT рассказала подробности разгрома ЧВК Вагнера в Сирии

Суббота, 26 мая 2018, 05:06

Бой в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, состоявшийся 7 февраля этого года,  продолжался 4 часа, было уничтожено от 200 до 300 солдат правительственных сил и боевиков ЧВК Вагнера.

О подробностях боя сообщает  газета The New York Times.

Издание отмечает, что в тот день в 15:00 военные зафиксировали продвижение проправительсвенных сил к позициям курдов и сирийских повстанцев неподалеку от нефтеперерабатывающего завода Коноко. Там же в это время находилось около 30 американских пехотинцев.

К вечеру на подступах к заводу собралось более 500 бойцов и 27 транспортных средств, в том числе танков и бронетранспортеров.

В 20:30 на расстояние около 1,5 километра к заводу, готовясь к атаке, приблизилось три танка Т-72 российского производства, вооруженные 125-мм орудиями.  В это время в американском центре воздушних операций на базе в Катаре истребители были готовы подняться по тривоге.

Атака началась примерно в 22:30. Позиции курдов и Сирийских повстанцев были атакованы одновременно огнем из танков, артиллерии и минометов.

В течении 15 минут американские военные связались со своими российскими коллегами и призвали их прекратить нападение. Когда этого не произошло, американские силы сделали предупредительные выстрелы по группе грузовиков и орудий, но силы противника продолжили наступление.

В течение следующих трех часов, по словам чиновников,  американские боевые самолеты, в том числе беспилотники, истребители F-22 и F-15E, бомбардировщики B-52, боевые вертолеты AC-130 и вертолеты AH-64 Apache нанесли десятки ударов, уничтожая войска, танки и другие транспортные средства. С земли удары наносила ракетная артиллерия.

В 1 час ночи, когда артиллерийский огонь сократился, команда из еще 16 американских морских пехотинцев и зеленых беретов смогла приблизиться к заводу. Таким образом на атакованной силами Асада и российскими наемниками позиции находилось около 40 американских солдат.

К тому времени некоторые из самолетов вернулись на базу. Бой продолжался с помощью пулеметов и ПТРК Javelin.

Час спустя противник  начал отступать  и американские войска прекратили стрельбу. Команда из 40 американских солдат не пострадала, ранения получил один сирийский повстанец.

Точное число потерь войск Асада и российских наемников остается неизвестным.


Первоначально российская сторона подтверждала гибель только четырех граждан России - но, возможно, таких еще десятки, поскольку сирийская сторона заявила о гибели около 100 сирийских солдат.

При этом согласно документам, полученным The New York Times, в том бою погибло от 200 до 300 бойцов "пропрезидентских сил".

Чиновники в американской разведке утверждают, что задачей ЧВК Вагнера в Сирии является от имени правительства Асада захватить и удержать нефтяные и газовые месторождения. По их данным, в качестве оплаты наемники получают долю производственных поступлений от этих месторождений.

Наемники свободно координируют действия с российскими военными в Сирии.  Кроме того лидеры ЧВК Вагнера получали награды в Кремле, а ее боевики обучаются на базе Министерства обороны России.

Российские силы в Сирии утверждают, что они не участвовали в битве 7 февраля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcияСША
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