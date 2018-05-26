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Адвокат Трампа незадовго до його інавгурації бачився з олігархом, близьким до Кремля

Субота, 26 травня 2018, 06:35

Близький до Кремля російський олігарх Віктор Вексельберг і адвокат Дональда Трампа Майкл Коен провели зустріч  в Нью-Йорку менш ніж за два тижні до вступу Трампа на посаду президента США.

Про це повідомила The New York Times.

Під час зустрічі в Трамп-тауері Коен і російський бізнесмен Вексельберг говорили про поліпшення відносин між Москвою і Вашингтоном за президентства Трампа, повідомляє видання, посилаючись на американського бізнесмена, який інвестував у бізнес Вексельберга і був присутній на зустрічі.

Інтратер, який назвав Вексельберга своїм двоюрідним братом і найбільшим клієнтом, описав зустріч як коротку і імпровізовану дискусію і заявив, що Вексельберг спочатку не планував її.

Через кілька днів після інавгурації Трампа, в січні 2017, року приватна акціонерна компанія Інтратера Columbus Nova уклала з Коеном контракт на консультаційні послуги на 1 млн доларів.

Ця зустріч і виплата Коену привернули увагу спеціального радника ФБР Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у вибори в США, а також федеральних прокурорів, які вивчають ділову діяльність і фінанси Коена.

Раніше в цьому році сам Вексельберг був допитаний агентами ФБР про виплати Columbus Nova Коену. Слідчі також двічі розмовляли з Інтратером.

Після того, як щодо Вексльберга були запроваджені санкції, Columbus Nova припинила співпрацювати з Коеном, оскільки більше ніяких нових угод з інвесторами підписати не вдалося, не дивлячись на те, що фірма виплатила Коену 580 тис з 1 млн. доларів за контрактом.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампРосіяСШАсанкції
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