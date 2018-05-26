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Адвокат Трампа незадолго до его инаугурации виделся с олигархом, близким к Кремлю

Суббота, 26 мая 2018, 06:35

Близкий к Кремлю российский олигарх Виктор Вексельберг и адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн провели встречу в Нью-Йорке менее чем за две недели до вступления Трампа в должность президента США.

Об этом сообщила The New York Times.

Во время встречи в Трамп-тауэре Коэн и российский бизнесмен Вексельберг говорили об улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном при президенте Трампе, сообщает издание, ссылаясь на  американского бизнесмена, который инвестировал в бизнес Вексельберга и присутствовал на встрече.

Интратер, который назвал Вексельберга своим двоюродным братом и крупнейшим клиентом, описал встречу как краткую и импровизированную дискуссию и заявил, что Вексельберг изначально не планировал ее.

Спустя несколько дней после инаугурации Трампа, в январе 2017, года частная акционерная компания Интратера Columbus Nova заключила с Коэном контракт на консультационные услуги на 1 млн долларов.

Эта встреча и выплата Коэну привлекли внимание специального советника ФБР Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в выборы в США, а также федеральных прокуроров, изучающих деловую деятельность и финансы Коэна.

Ранее в этом году сам Вексельберг был допрошен агентами ФБР о выплатах Columbus Nova Коэну. Следователи также двжды беседовали с Интратером.

После того, как в отношении Вексльберга были введены санкции, Columbus Nova прекратила сотрудничать с Коэном, поскольку больше никаких новых соглашений с инвесторами подписать не удалось, несмотря на то, что фирма выплатила Коэну 580 тыс из 1 млн. долларов по контракту.

Темы: ТрампРосcияСШАсанкции
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