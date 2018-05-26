СБУ: Нападники на Спілку угорців планували диверсії на об'єктах оборонного значення

Зловмисники, які здійснили підрив будівлі Товариства угорської культури в Ужгороді, планували диверсії на об'єктах оборонного значення на території Закарпатської області, зокрема на залізничних мостах, тунелях та інших стратегічних спорудах.

Про це йдеться у заяві СБУ.

"Правоохоронці встановили, що організатори злочину планували штучно спровокувати міжнаціональну ворожнечу в багатонаціональному регіоні та загострити українсько-угорські відносини. Оперативники спецслужби викрили плани зловмисників щодо вчинення на території Закарпатської області диверсій на об'єктах оборонного значення, зокрема залізничних мостах, тунелях та інших стратегічно важливих спорудах", - йдеться у повідомленні.

В СБУ нагадали, що на початку березня було затримано двох мешканців Кропивницького, які заклали саморобний вибуховий пристрій на фасаді будинку.

Також ідентифіковано двох їхніх спільників – громадян України та Молдови, яких оголошено в розшук.

"Підозрюваним інкриміновано злочини, передбачені ст.ст. 14, 113, ч.2 ст.194, ч.2 ст.258, ч.1 ст.263 КК України", - зазначили в СБУ.

Матеріали кримінального провадження щодо підриву в Ужгороді 27 лютого 2018 року будівлі Товариства угорської культури скеровано до суду.

Нагадаємо, 4 лютого зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі Спілки угорців в Ужгороді. За підозрою у цьому підпалі Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох поляків.

Другий напад на Спілку відбувся 27 лютого: на підвіконня будівлі було встановлено та підірвано саморобний вибуховий пристрій. За підозрою у підриві затримано трьох українців, одного – в Черкасах, двох – у Кропивницькому.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що організатором підпалу Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) в Ужгороді є житель Придністров’я, який діяв за вказівкою ФСБ. Він перебуває у розшуку.

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