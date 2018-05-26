СБУ: Напавшие на Союз венгров планировали диверсии на объектах оборонного значения

Злоумышленники, совершившие подрыв здания Общества венгерской культуры в Ужгороде, планировали диверсии на объектах оборонного значения на территории Закарпатской области, в частности на железнодорожных мостах, тоннелях и других стратегических сооружениях.

Об этом говорится в заявлении СБУ.

"Правоохранители установили, что организаторы преступления планировали искусственно спровоцировать межнациональную рознь в многонациональном регионе и обострить украинский-венгерские отношения. Оперативники спецслужбы раскрыли планы злоумышленников совершения на территории Закарпатской области диверсий на объектах оборонного значения, в т.ч. железнодорожных мостах, тоннелях и других стратегически важных сооружениях", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в начале марта были задержаны двое жителей Кропивницкого, которые заложили самодельное взрывное устройство на фасаде здания Общества венгерской культуры.

Также идентифицированы два их сообщника - граждане Украины и Молдовы, они объявлены в розыск.

"Подозреваемым инкриминируются преступления, предусмотренные ст.ст. 14, 113, ч.2 ст.194, ч.2 ст.258, ч.1 ст.263 УК Украины", - отметили в СБУ.

Материалы уголовного производства по подрыву в Ужгороде 27 февраля 2018 г. здания Общества венгерской культуры направлены в суд.

Напомним, 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Союза венгров в Ужгороде. По подозрению в этом поджоге Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух поляков.

Второе нападение на Союз произошло 27 февраля: на подоконник здания было установлено и подорвано самодельное взрывное устройство. По подозрению в подрыве задержаны трое украинцев: один - в Черкассах, два - в Кропивницкому.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что организатором поджога Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) в Ужгороде является житель Приднестровья, который действовал по указанию ФСБ. Он находится в розыске.

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