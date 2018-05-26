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У міськраді Львова у бійця АТО вимагали хабар за виплату матдопомоги

Субота, 26 травня 2018, 12:42

У Львові співробітник Центру надання послуг учасникам бойових дій Львівської міськради вимагала від бійця АТО хабар за оформлення встановленої виплати одноразової матеріальної допомоги. 

Як повідомили в СБУ, посадовець вимагала від учасника бойових дій 18 тисяч гривень.

"За вказану суму зловмисниця обіцяла безперешкодно оформити встановлену виплату одноразової матдопомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. гривень", - зазначили в СБУ.

Чиновницю затримали в одному з парків Львова під час одержання всієї суми хабаря, під час затримання вона намагалася чинити опір.

За фактом відкритого кримінальне провадження  за ч.3 ст.368 КК, тривають слідчі дії.

 
 
фото - прес-центр СБУ

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОЛьвівхабарСБУ
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