У міськраді Львова у бійця АТО вимагали хабар за виплату матдопомоги

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Субота, 26 травня 2018, 12:42

У Львові співробітник Центру надання послуг учасникам бойових дій Львівської міськради вимагала від бійця АТО хабар за оформлення встановленої виплати одноразової матеріальної допомоги. 

Як повідомили в СБУ, посадовець вимагала від учасника бойових дій 18 тисяч гривень.

"За вказану суму зловмисниця обіцяла безперешкодно оформити встановлену виплату одноразової матдопомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. гривень", - зазначили в СБУ.

Чиновницю затримали в одному з парків Львова під час одержання всієї суми хабаря, під час затримання вона намагалася чинити опір.

За фактом відкритого кримінальне провадження  за ч.3 ст.368 КК, тривають слідчі дії.

 
 
фото - прес-центр СБУ

Теми: АТО Львів хабар СБУ
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