В горсовете Львова у бойца АТО требовали взятку за выплату матпомощи

Во Львове сотрудник Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского горсовета требовала от бойца АТО взятку за оформление установленной выплаты единовременной материальной помощи.

Как сообщили в СБУ, чиновница требовал от участника боевых действий 18 тыс. гривен.

"За указанную сумму злоумышленница обещала беспрепятственно оформить установленную выплату единовременной матпомощи на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тыс. гривен", - отметили в СБУ.

Чиновницу задержали в одном из парков Львова во время получения всей суммы взятки, при задержании она пыталась оказывать сопротивление.

По факту открытого уголовное производство по ч.3 ст.368 УК, следственные действия продолжаются.