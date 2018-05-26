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В горсовете Львова у бойца АТО требовали взятку за выплату матпомощи

Суббота, 26 мая 2018, 12:42

Во Львове сотрудник Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского горсовета требовала от бойца АТО взятку за оформление установленной выплаты единовременной материальной помощи.

Как сообщили в СБУ, чиновница требовал от участника боевых действий 18 тыс. гривен.

"За указанную сумму злоумышленница обещала беспрепятственно оформить установленную выплату единовременной матпомощи на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тыс. гривен", - отметили в СБУ.

Чиновницу задержали в одном из парков Львова во время получения всей суммы взятки, при задержании она пыталась оказывать сопротивление. 

По факту открытого уголовное производство по ч.3 ст.368 УК, следственные действия продолжаются.

 
 
фото - пресс-центр СБУ

Темы: АТОЛьвоввзяткаСБУ
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