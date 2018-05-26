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Бойовики пошкодили триповерховий будинок у Торецьку

Субота, 26 травня 2018, 14:55

У п'ятницю ввечері в результаті бойових дій у м. Торецьк на Донеччині було пошкоджено триповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє управління ДСНС у Донецькій області.

25 травня о 23:53 на телефон служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в результаті бойових дій на території м. Торецька відбулося попадання вибухонебехпечного предмету в дах триповерхового житлового будинку, внаслідок чого було пошкоджено квартиру на третьому поверсі та покрівлю будинку.

На місці події рятувальники виявили два нерозірвані вибухонебезпечні предмети у квартирі та біля будинку. О 02:11 вибухонебезпечні предмети було вилучено.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Українська правда
Теми: Донецька область
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