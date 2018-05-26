Боевики повредили трехэтажный дом в Торецке

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Суббота, 26 мая 2018, 14:55

В пятницу вечером в результате боевых действий в г. Торецк Донецкой области был поврежден трехэтажный жилой дом.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Донецкой области.

25 мая в 23:53 на телефон службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате боевых действий на территории г. Торецка произошло попадание взрывоопасного предмета в крышу трехэтажного жилого дома, в результате чего была повреждена квартира на третьем этаже и кровля дома.

На месте происшествия спасатели обнаружили два неразорвавшихся взрывоопасных предмета в квартире и возле дома. В 2:11 взрывоопасные предметы были изъяты.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Украинская правда
Темы: Донецкая область
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