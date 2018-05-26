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Лідери КНДР і Південної Кореї несподівано зустрілись вдруге

Субота, 26 травня 2018, 15:05

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у суботу провели несподівану зустріч у демілітаризованій зоні на міжкорейському кордоні.

Про це йдеться в опублікованій президентським палацом Південної Кореї заяві, повідомляє NK News.

Відзначається, що зустріч відбулася 26 травня та тривала дві години. При цьому про її проведення заздалегідь не повідомлялося.

"Двоє лідерів відверто обмінялися думками щодо реалізації декларації, підписаної в Пханмунджомі 27 квітня, та щодо успішного проведення саміту між КНДР та США. Результати перемовин будуть озвучені президентом завтра о 10 ранку", - йдеться у повідомленні.

Лідери Південної Кореї та КНДР зустрілися вдруге за останній час. За результатами першої зустрічі 27 квітня очільники двох держав домовилися закінчити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Мун Чже Ін та Кім Чен Ин зустрілися на тлі непевності щодо проведення історичного саміту між КНДР та США. 24 травня Дональд Трамп скасував саміт, але вже наступного дня заявив про шанс на його проведення.

Європейська правда

Теми: КНДРПівденна Корея
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