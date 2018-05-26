Лидеры КНДР и Южной Кореи неожиданно встретились во второй раз

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Суббота, 26 мая 2018, 15:05

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в субботу провели неожиданную встречу в демилитаризованной зоне на межкорейской границе.

Об этом говорится в опубликованном президентским дворцом Южной Кореи заявлении, сообщает NK News.

Отмечается, что встреча состоялась 26 Мая и продолжалась 2 часа. При этом о ее проведении заранее не сообщалось.

"Двое лидеров откровенно обменялись мнениями по реализации декларации, подписанной в Пханмунджоме 27 апреля, а также мнениями относительно успешного проведения саммита между КНДР и США. Результаты переговоров будут озвучены президентом завтра в 10 утра", - говорится в сообщении.

Лидеры Южной Кореи и КНДР встретились во второй раз за последнее время. По результатам первой встречи 27 апреля руководители двух государств договорились закончить войну, которая формально продолжалась между странами почти 70 лет, а также достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились на фоне неуверенности относительно проведения исторического саммита между КНДР и США. 24 мая Дональд Трамп отменил саммит, но уже на следующий день заявил о шансе на его проведение.

Европейская правда

Темы: КНДР Южная Корея
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