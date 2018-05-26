У Болгарії на лікуванні побували 75 бійців з Донбасу, поїдуть ще - Порошенко

За останні три роки Болгарія прийняла на оздоровлення та реабілітацію 75 українських військовослужбовців.

Про це 26 травня повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим.

"Цінуємо допомогу Болгарії, яка протягом останніх трьох років прийняла на оздоровлення 75 українських військовослужбовців. Вже 9 червня болгарські лікарі прийматимуть чергову групу українських військових у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії", - повідомив Порошенко.

Президент заявив також, що "інвестицією у зближення між Болгарією та Україною" є трасса Одеса-Рені і показав карту, яку Борисов привіз з собою в Україну.

"Ми домовилися, що активізуємо будівництво дороги по транспортному коридору між Одеською обл., між Рені і Варною, через територію Румунії. Сподіваюсь, що на нашому боці тут будуть і ресурси ЄС і ми залучимо наших румунських партнерів, щоб найближчим часом за кермом авто можна було доїхати з Одеси до Варни", - заявив Порошенко.

Він також повідомив, що сторони домовилися про проведення у другій половині 2018 року засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

"Востаннє комісія збиралася 8 років тому", - повідомив президент.

Порошенко нагадав, що у квітні було підписано документ, який відзначає співпрацю між Україною та Болгарією у галузі освіти.

"Знайдено чіткі плани щодо розвитку українців болгарського походження. Ми домовилися вирішувати і питання підготовки вчителів, як в Україні, так і у Болгарії, що ми розвиваємо національні школи", - повідомив Порошенко.