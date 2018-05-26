У Болгарії на лікуванні побували 75 бійців з Донбасу, поїдуть ще - Порошенко

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Субота, 26 травня 2018, 18:32

За останні три роки Болгарія прийняла на оздоровлення та реабілітацію 75 українських військовослужбовців.

Про це 26 травня повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим.  

"Цінуємо допомогу Болгарії, яка протягом останніх трьох років прийняла на оздоровлення 75 українських військовослужбовців. Вже 9 червня болгарські лікарі прийматимуть чергову групу українських військових у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії", - повідомив Порошенко. 

Президент заявив також, що "інвестицією у зближення між Болгарією та Україною" є трасса Одеса-Рені і показав карту, яку Борисов привіз з собою в Україну. 

"Ми домовилися, що активізуємо будівництво дороги по транспортному коридору між Одеською обл., між Рені і Варною, через територію Румунії. Сподіваюсь, що на нашому боці тут будуть і ресурси ЄС і ми залучимо наших румунських партнерів, щоб найближчим часом за кермом авто можна було доїхати з Одеси до Варни", - заявив Порошенко. 

Він також повідомив, що сторони домовилися про проведення у другій половині 2018 року засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

"Востаннє комісія збиралася 8 років тому", - повідомив президент.

Порошенко нагадав, що у квітні було підписано документ, який відзначає співпрацю між Україною та Болгарією у галузі освіти.

"Знайдено чіткі плани щодо розвитку українців болгарського походження. Ми домовилися вирішувати і питання підготовки вчителів, як в Україні, так і у Болгарії, що ми розвиваємо національні школи", - повідомив Порошенко. 

Теми: Донбас АТО здоров'я Болгарія
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