В Болгарии на лечении побывали 75 бойцов c Донбасса, поедут еще - Порошенко

За последние три года Болгария приняла на оздоровление и реабилитацию 75 украинских военнослужащих.

Об этом 26 мая сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

"Ценим помощь Болгарии, которая в течение последних трех лет приняла на оздоровление 75 украинских военнослужащих. А уже 9 июня болгарские врачи будут принимать очередную группу украинских военных в госпитале Военно-медицинской академии Болгарии", - сообщил Порошенко.

Президент заявил также, что "инвестицией в сближение между Болгарией и Украиной" является трасса Одесса-Рени и показал карту, которую Борисов привез с собой в Украину.

"Мы договорились, что активизируем строительство дороги по транспортному коридору между Одесской обл., между Рени и Варной, через территорию Румынии. Надеюсь, что на нашей стороне здесь будут и ресурсы ЕС и мы привлечем наших румынских партнеров, чтобы в ближайшее время за рулем авто можно было доехать из Одессы в Варну за несколько часов", - заявил Порошенко.

Он также сообщил, что стороны договорились о проведении во второй половине 2018 г. заседания Совместной украино-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"В последний раз комиссия собиралась 8 лет назад", - отметил президент.

Порошенко напомнил, что в апреле был подписан документ, который отмечает сотрудничество между Украиной и Болгарией в области образования.

"Найдены четкие планы по развитию украинцев болгарского происхождения. Мы договорились также решать вопросы подготовки учителей, как в Украине, так и в Болгарии, и о развитии национальных школ", - сообщил Порошенко.