ЄБРР виступив за ліквідацію одного з фінансових регуляторів в Україні

Президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті виступив за ліквідацію Національної комісії фінпослуг.

Про це пише FinClub.

На зустрічі з керівництвом Національного банку Чакрабарті висловив надію на якнайшвидше прийняття законопроектів, пов'язаних з підвищенням рівня захисту прав кредиторів, корпоративним управлінням в державних банках.

Він також висловився за розподіл функцій Нацкомфінпослуг між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Сферами впливу Нацкомфінпослуг є страхові компанії, ломбарди, фінансові і кредитні компанії, а також недержавні пенсійні фонди.

Економічна правда