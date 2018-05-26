ЄБРР виступив за ліквідацію одного з фінансових регуляторів в Україні
Президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті виступив за ліквідацію Національної комісії фінпослуг.
Про це пише FinClub.
На зустрічі з керівництвом Національного банку Чакрабарті висловив надію на якнайшвидше прийняття законопроектів, пов'язаних з підвищенням рівня захисту прав кредиторів, корпоративним управлінням в державних банках.
Він також висловився за розподіл функцій Нацкомфінпослуг між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Сферами впливу Нацкомфінпослуг є страхові компанії, ломбарди, фінансові і кредитні компанії, а також недержавні пенсійні фонди.