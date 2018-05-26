ЕБРР выступил за ликвидацию одного из финансовых регуляторов в Украине
Суббота, 26 мая 2018, 18:36
Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти выступил за ликвидацию Национальной комиссии финуслуг.
Об этом пишет FinClub.
На встрече с руководством Национального банка Чакрабарти выразил надежду на скорейшее принятие законопроектов, связанных с повышением уровня защиты прав кредиторов, корпоративным управлением в государственных банках.
Он также высказался за распределение функций Нацкомфинуслуг между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Сферами влияния Нацкомфинуслуг являются страховые компании, ломбарды, финансовые и кредитные компании, а также негосударственные пенсионные фонды.