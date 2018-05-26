У Києві активістів змушували зняти банер із зображенням Сенцова

Ініціатори кампанії за звільнення політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка заявляють, що представники Управління з питань реклами КМДА і ГУ Держпродспоживслужби змушували їх зняти з фасаду Будинку кіно банер із зображенням Сенцова.

Про це йдеться у повідомленні ініціативи в Facebook.

Там зазначається, що англомовний банер вивісила на балконі будівлі на вулиці Саксаганського, 6 ініціативна група кіномитців, активістів та інших небайдужих людей за домовленістю з адміністрацією Будинку кіно.

"Одна з цілей вивішування банера - привернути увагу іноземних вболівальників до голодування Олега Сенцова, який оголосив його незадовго до початку Чемпіонату світу з футболу в Росії", - зазначили активісти.

За їхніми словами, представник КМДА заявив, що за розміщення банера доведеться заплатити штраф у майже 50 тисяч гривень.

Пізніше ініціатори акції заявили, що ситуацію вдалося вирішити, і банер повернули на місце.