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В Киеве активистов заставляли снять баннер с изображением Сенцова

Суббота, 26 мая 2018, 19:56
В Киеве активистов заставляли снять баннер с изображением Сенцова

Инициаторы кампании за освобождение политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко заявляют, что представители Управления по вопросам рекламы КГГА и ГУ Госпродпотребслужбы заставляли их снять с фасада Дома кино баннер с изображением Сенцова.

Об этом говорится в сообщении инициативы в Facebook.

Там отмечается, что англоязычный баннер вывесила на балконе здания на улице Саксаганского, 6 инициативная группа кинематографистов, активистов и других неравнодушных людей по договоренности с администрацией Дома кино.

"Одна из целей вывешивание баннера - привлечь внимание иностранных болельщиков к голоданию Олега Сенцова, который объявил его незадолго до начала Чемпионата мира по футболу в России", - отметили активисты.

По их словам, представитель КГГА заявил, что за размещение баннера придется заплатить штраф в почти 50 тысяч гривен.

Позже инициаторы акции заявили, что ситуацию удалось решить, и баннер вернули на место.

Украинская правда
Темы: СенцовКиевакции
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