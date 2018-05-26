Правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро "Лісова".

Про це повідомляє прес-служба київської поліції.

"Подія сталася вчора на ринку. Під час конфлікту чоловік із кулаками накинувся на потерпілого, який заступився за жінку, і потім втік з місця події", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника доставили до Деснянського управління поліції. З ним спілкуються слідчі.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.

Найближчим часом за погодженням із процесуальним керівником буде вирішене питання про оголошення йому підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Раніше дочка постраждалого військового пенсіонера Олена Стойко повідомила в Facebook, що конфлікт виник через те, що продавець погрожував жінці з двома дітьми, а її батько за неї заступився.

"Той переключив увагу на тата, поводив себе агресивно і спробував його вдарити рукою, але потрапив у шию. Тоді тато викликав поліцію і сказав, що з’ясовуватиме відносини в присутності правоохоронних органів. Продавець тоді викликав свою банду і почав закривати торгову точку, показувати пачку грошей і казати, що то його правоохоронні органи", - писала дочка постраждалого.